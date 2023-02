Samuela Piccolo e il Burlesque a Reggio Calabria

Diciamo che non sto mai ferma. Ho tante idee per la testa, tante novità e tanti progetti sul Burlesque e non solo. Sto portando avanti questa iniziativa con tanta passione e desidero portare avanti questo gruppo favoloso di Burlesque che si è formato e stiamo lavorando sulle coreografie per creare uno spettacolo itinerante così da portarle in scena. Pur essendo donne molto diverse tra loro, per età e per fisicità, c’è una grande armonia ed energia e questa è la cosa più bella. Possiamo arrivare lontano.