Klinsmann è il nuovo CT della Corea del Sud

(DIRE) Roma, 27 Feb. – Jurgen Klinsmann è stato nominato selezionatore della Nazionale della Corea del Sud. L’ex Ct della Germania e degli Stati Uniti è stato scelto dalla federazione sudcoreana per succedere al portoghese Paulo Bento. Il progetto punta a portare la Corea del Sud ad una qualificazione per la fase finale dei Mondiali 2026.

Klinsmann arriverà a Seul la settimana prossima e prenderà posto in panchina già per l’amichevole contro la Colombia del 24 Marzo, ha specificato in una nota la Federazione. (Red/ Dire) 12:18 27-02-23