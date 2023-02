Maxi sequestro di cocaina nel porto di Guayaquil

Nascoste in un container tra le banane, come spesso avviene, sono state rinvenute circa 8,8 tonnellate di cocaina. Il sequestro, un record per l’ Ecuador, è stato effettuato nel porto di Guayaquil. La droga immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 330 milioni di dollari.

L’avrebbero potuta tagliare e raffinare arrivando alla creazione di oltre 90 mila dosi. Sono questi i dati forniti dal comandante della polizia, generale Fausto Salinas. Si tratta di cocaina destinata per lo più al mercato europeo, nel 2022 ne sono state sequestrate 200 tonnellate. Il container intercettato e perquisito a Guayaquil, entro cui viaggiava la cocaina, questa volta era diretto in Belgio.