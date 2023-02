Reggio Emilia. In tasca mille euro e negli slip la cocaina

Comando Provinciale di Reggio Emilia – Reggio Emilia , 27/02/2023 13:29

Notato in centro storico dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia mentre alla vista della pattuglia cercava di nascondersi dietro un auto parcheggiata, è stato fermato e sottoposto ad approfonditi accertamenti nel corso dei quali l’uomo, estraendolo dagli slip ha consegnato un calcino contenenti 15 dosi di cocaina, già confezionate e pronte allo spaccio, unitamente a oltre 1.000 euro e altre due dosi cocaina custoditi nelle tasche dei pantaloni indossati.

Per questi motivi i Carabinieri hanno arrestato un 49enne disoccupato reggiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare la responsabilità dell’indagato.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/in-tasca-mille-euro-e-negli-slip-la-cocaina