Roma, l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo

Sono stati celebrati nel pomeriggio di oggi, 27 febbraio, presso la Chiesa degli Artisti a Roma i funerali di Maurizio Costanzo, morto il 24 febbraio all’età di 84 anni.

Dopo due giorni in cui un flusso enorme di gente gli ha reso omaggio presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, oggi in una Piazza del Popolo transennata, sono stati tanti gli applausi e le grida di “bravo” e “grazie” della folla che hanno accolto l’arrivo del carro funebre con il feretro dell’amato giornalista. Attraverso un maxischermo allestito fuori dalla chiesa la moltitudine di persone presente ha potuto assistere alla cerimonia.

Tanti i colleghi e i volti del mondo dello spettacolo e della politica presenti in chiesa accanto a Maria De Filippi ed i figli Gabriele, Saverio e Camilla.

La messa è stata officiata da don Walter Insero, nominato cappellano da papa Francesco, con cui Maurizio Costanzo negli ultimi mesi ha condiviso diverse iniziative in aiuto dei più bisognosi.