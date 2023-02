Politiche industriali. Paolo Capone, Leader UGL: “Investire su processi di transizione per difendere la sovranità tecnologica”

“La conferenza nazionale sulle politiche industriali annunciata dal Ministro Urso è un segnale importante che va nella direzione auspicata dall’UGL. Il confronto con le parti sociali e con le forze produttive è fondamentale per vincere la sfida della competitività e per rilanciare il Sistema Paese. Il piano da 300 miliardi di dollari varato dagli Stati Uniti impone l’adozione di misure strutturali di medio e lungo periodo a livello comunitario. In tal senso, è prioritario rendere flessibili le risorse stanziate tramite il Pnrr e il Repower Eu, individuando, al contempo, nuovi strumenti come il Fondo sovrano europeo. È necessario, pertanto, investire su misure dirette a sostenere i processi di transizione in atto per salvaguardare la sovranità tecnologica e l’autonomia strategica dell’Unione europea sulle materie prime, scongiurando, così, la dipendenza economica dalla Cina”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alla proposta di una conferenza nazionale sulle politiche industriali annunciata dal Ministro Urso.

Comunicato Stampa