Salerno. Squadra Mobile arresto per detenzione ai fini di spaccio

La Squadra Mobile di Salerno ha arrestato nella flagranza di reato un soggetto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto a seguito di perquisizione condotta presso la sua abitazione è stato trovato in possesso di circa 200 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e di due bilancini di precisione utilizzati per la preparazione di dosi destinate alla vendita.

