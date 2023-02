Scontro al passaggio a livello tra treno e camion negli Stati Uniti

Ancora un incidente a un passaggio a livello

Un camion e un treno merci si sono scontrati sabato a un attraversamento a raso nella città di Haverstraw nella contea di Rockland, New York, Stati Uniti, pochi secondi dopo che l’autista è uscito dal mezzo pesante di Amazon. Secondo quanto ha riferito la polizia, l’autista si stava dirigendo con un camion alla zona industriale della città. “Ha attraversato un passaggio a livello non protetto con le luci rosse accese. Il segnale di avvertimento al conducente non è stato rispettato e di conseguenza c’è stata una collisione tra il treno in arrivo e la parte frontale del camion. Nell’incidente nessuno è rimasto ferito. Tanto il macchinista quanto il camionista sono risultati negativi all’esame dell’etilometro. Il danno stimato, rileva , Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, è di 200mila dollari, ha detto la polizia, aggiungendo che il conducente è stato fermato per violazione del codice della strada. Di seguito il link delle immagini della terribile scena che sarebbe potuta finire tragicamente: https://www.itemfix.com/v?t=k178kj&jd=1

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”