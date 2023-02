“Un rinnovo dell’accordo sul nucleare iraniano non è in programma e non lo è stato per mesi”. Parole che sono state pronunciate da Ned Price il portavoce del dipartimento di Stato americano, durante un briefing con la stampa, sottolineando che le “voci” da Teheran secondo le quali gli Stati Uniti sono pronti a rinnovare l’accordo con l’Iran, sono solo bugie. Gli Stati Uniti sono la prima potenza mondiale sul nucleare (Fonte: Ansa.it).

