Brasile: il Presidente Lula, rilancia il Consiglio per sicurezza alimentare

Nella giornata di ieri il Presidente Lula, ha diretto una cerimonia riguardante la reintroduzione del Consiglio nazionale per la sicurezza alimentare e nutrizionale (Consea). Durante il suo primo mandato era già stato rintrodotto, ma l’ex presidente Bolsonaro l’aveva bloccato. L’evento è stato organizzato nel palazzo presidenziale del Planalto, hanno partecipato ministri, autorità e rappresentanti della società civile.

Il Consea fu creato nel 1993 dall’ex presidente Itamar Franco, ma fu sostituito due anni dopo, dal programma Comunidade Solidária, sotto la guida di Fernando Henrique Cardoso.

Il consiglio per la sicurezza alimentare fu rifondato dall’attuale leader nel 2003, il piano prevedeva una partecipazione politica più attiva riguardante la sicurezza alimentare, ma nel 2019 fu bloccato da Bolsonaro, giacché considerato come superfluo per attenuare la grave insicurezza alimentare che vive il Brasile.

“non sono mai riusciti a porre fine del tutto all’esperienza del Consea.Hanno smantellato la sua struttura legale, ma molte persone in tutto il Brasile hanno continuato a combattere e a organizzarsi per combattere la fame nei quattro angoli del Brasile “, le parole di Lula.

Lula ha dato il grande annuncio su Twitter, sottolineando che rappresenterà “l’impegno del governo e della società nella lotta contro la fame e per un’alimentazione sana in Brasile” (Fonte: ansa.it).

AO