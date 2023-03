Catania. Squadra Mobile: arrestati 2 spacciatori

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cl. 1982 ed un cl. 1995 poiché colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina.

Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti, personale della Sezione Antidroga della locale Squadra Mobile ha eseguito una perquisizione all’interno di una mansarda condominiale di un immobile ubicato nel quartiere di Librino. Detto controllo ha dato esito positivo in quanto gli operatori hanno sorpreso i due soggetti all’interno del locale in questione, intenti a cedere stupefacente a due acquirenti.

Nel corso delle attività sono state rinvenute e sequestrate sostanze stupefacenti del tipo marijuana per un peso complessivo pari a 23 gr e del tipo cocaina per un peso complessivo pari a 13 gr oltre a un mestolo da cucina intriso di sostanza in fase di preparazione del tipo crack per un peso complessivo pari a 28 gr. Nel medesimo locale, inoltre, sono stati trovati diversi oggetti idonei al confezionamento della droga in dosi come una bilancia e buste in chellophane.

Per quanto sopra, i due uomini sono stati tratti in arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’A.G., sono stati collocati presso le rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida. Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Catania/articolo/130263ff11128087e608086686