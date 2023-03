Corte d’appello di Reggio Calabria: precisazioni del presidente f.f. su alcuni articoli pubblicati su un sito on line locale

L’Ufficio di Presidenza della Corte d’appello di Reggio Calabria ha diffuso un comunicato stampa, firmato dal presidente f.f. Dott. B. Muscolo, finalizzato a smentire informazioni non corrette riguardanti l’operato della Corte d’appello e del Tribunale di Reggio Calabria. Le precisazioni che seguono sono conseguenti ad alcuni articoli pubblicati sul giornale on line “Strettoweb.com” e si rendono necessarie a tutela dell’immagine degli uffici giudiziari richiamati nei suddetti articoli, poiché coinvolgono l’organizzazione, la trasparenza, la correttezza dell’attività giudiziaria e amministrativa espletata nelle due sedi giudiziarie del Distretto.

Articolo 10 febbraio 2023

“Tribunale di Reggio Calabria; addetti all’Ufficio del Processo costretti a fare da assistenti; possibili ispezioni governative in arrivo. Strane cose accadono nel Tribunale e nella Corte d’appello di Reggio Calabria e Tommaso Calderone vuole vedere chiaro; a breve arriveranno gli ispettori del Governo.”

Il riferimento è ad un’ interrogazione dell’ Onorevole Calderone rivolta al Ministro della giustizia in relazione ad un’utilizzazione non conforme (per come citato dall’articolo) degli Addetti all’ufficio del Processo.

Nel corpo dell’interrogazione non si rileva però un riferimento specifico alla Corte d’Appello e al Tribunale di Reggio Calabria.

Peraltro sia il Referente – coordinatore dell’ ufficio del Processo, che il Presidente di sezione di questa Corte, il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, nonché i presidenti dei Tribunali di Locri e Palmi, con apposite note dettagliate, fornite tempestivamente, hanno assicurato che gli addetti all’Upp vengono adibiti a mansioni pienamente conformi alla normativa e alle circolari vigenti in materia , in osservanza al profilo professionale di “addetto Upp” ed anche con riguardo all’attività di assistenza in udienza. Inoltre non risulta pervenuta alla presidenza della Corte d’appello in questione, alcuna lamentela da parte degli interessati riguardo all’ espletamento di anomale o non corrette funzioni degli UPP.

Articolo 22 febbraio 2023

“Tribunale di Reggio Calabria in subbuglio: con il rischio di ispezioni governative si corre ai ripari… Ora a quanto si apprende il Tribunale è in subbuglio. I sindacati chiedono a gran voce che venga applicata la legge e la Presidente Mariagrazia corre ai ripari”.

È da precisare che è da escludere che gli uffici giudiziari menzionati nel suddetto articolo siano in “subbuglio”, considerando che in tutti i Tribunali e presso questa Corte d’appello gli uffici del Processo risultano pienamente operativi e costituiscono una realtà irrinunciabile per una resa efficiente della giurisdizione, realizzata secondo i progetti organizzativi predisposti dai Dirigenti degli uffici giudiziari e nei quali uffici gli addetti sono perfettamente inseriti, valorizzandosi il loro apporto qualitativo.

Miriam Sgrò