21:00 – Nella giornata di oggi è morta M.B., una delle due turiste italiane ricoverate per l’incendio del resort di Watamu. Sin da subito la donna sembrava essere in gravi condizioni. Come riporta l’ANSA, M.B. aveva 39 anni, ed era originaria della provincia di Bergamo.

La madre della vittima è atterrata stamattina a Mombasa e scortata dall'ambasciata italiana ha fatto visita all'ospedale Aga Khan. (Fonte ANSA)