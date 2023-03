Argentina: maxi black-out, mezzo stato senza elettricità

Per via di un incendio in Argentina ci è stato un mega black-out, metà nazione è rimasta senza luce per molte ore.

L’interruzione dell’elettricità è avvenuta all’improvviso, la somministrazione di 14mila dei 26mila Megawatt che si stavano generando si è bloccata immediatamente, come ha riferito la società statale per la distribuzione elettrica Transene

Sergio Massa, il ministro dell’economia, ha denunciato l’accaduto alla magistratura, allo scopo di indagare al più presto su quanto avvenuto, e nel caso arrestare i possibili “colpevoli” che hanno causato l’incendio, che si è verificato nelle reti ad alta tensione a Campana, che si trova in provincia di di Buenos Aires. 20 milioni di cittadini sono stati privati della corrente elettrica. L’istanza è stata affidata e presentata al tribunale federale di primo grado di Campana.

Il black-out si è verificato nella giornata di ieri, alle ore 15:59 locali (in Italia le 19:59), come hanno fatto sapere le fonti ufficiali, “diversi guasti nel sistema di interconnessione” e a seguito di un importante incendio in un campo “che ha causato grave pericolo ad una linea ad alta tensione da 500 kw che collega Campana con la località di Generale Rodríguez”.

La richiesta presentata al giudice, richiede anche di controllare la possibile ipotesi di reato, che riguarda la sicurezza pubblica, tra cui danneggiamenti gravi, come prevede l’articolo 186 del codice penale argentino (Fonte: ansa.it).

AO