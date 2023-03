Enti Locali. FdI: da sempre per il ritorno al voto nelle Province

(DIRE) Roma, 2 Mar. – Una delegazione di senatori di Fratelli d’Italia composta da Andrea De Priamo, Antonio Iannone, Guido Liris, Marco Lisei, Etelwardo Sigismondi e Marco Silvestroni ha ricevuto presso il Senato della Repubblica il presidente dell’Unione delle Province Italiane, Michele De Pascale, accompagnato dal presidente della Provincia di L’Aquila, Angelo Caruso, e dal direttore generale dell’Unione delle Province, Piero Antonelli.

“Un incontro molto positivo e proficuo – commentano i senatori di FdI – nel quale ci si è confrontati sul comune obiettivo di raggiungere, in tempi brevi, il ritorno all’elezione diretta dei presidenti delle Province e dei relativi Consigli Provinciali. Superare la fallimentare e cervellotica Legge Delrio per assicurare ai territori la funzione di governo in area vasta è da sempre un dichiarato intento di Fratelli d’Italia.

Garantire rappresentanza ed efficacia amministrativa ai cittadini di tutti i territori significa tornare ad un ente legittimato dalla scelta popolare: con la riforma Delrio le Province sono rimaste un fantasma istituzionale ed è stato abolito solo il voto dei cittadini.

Sia nella scorsa legislatura che nell’attuale Fratelli d’Italia è stato sempre il primo partito a presentare la proposta di legge per il ritorno al voto. Ed oggi che è il partito di maggioranza relativa ritiene di dover concretizzare rapidamente questa battaglia”. (Com/Pol/ Dire) 21:22 02-03-23