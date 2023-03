MFW 2023. Beniada porta il prêt-à-porter Made in Albania

Beniada, anche quest’anno, come sempre del resto, presente alla MFW, questa volta ha portato portare il prêt-à-porter “Made in Albania” che cattura lo spirito creativo, contemporaneo, minimalista e non convenzionale. Vestita dalla stilista Alesia Zyla, la modella alla Fashion Week di Milano, ha conquistato con la sua bellezza, classe ed eleganza.

Beniada nota modella albanese, ha conquistato il cuore degli albanesi nel famosissimo programma Big Brother Vip Albania. Classe ’91, la modella ha recentemente lanciato una collezione sportiva intitolata: “La Vita è Bella” ispirata al film di Roberto Benigni. Una collezione che lancia messaggi positivi, verso le donne e non solo! La sua linea di tute ha subito riscosso molto successo verso le donne.

Beniada, ritenuta da tanti la “Ferragni d’ Albania”, è stata presente in questa Fashion Week di Milano anche alla sfilata di Sara Wang, come testimonial di un brand francese molto noto. E’ infatti un’imprenditrice a 360 gradi e presto lancerà anche un profumo dalla maison con il suo nome, con aromi caldi e seducenti proprio come la sua terra d’origine.

ph – Andrea Marcato

Federica Romeo