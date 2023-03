Milano Fashion Week 2023 “vista” dalla instagrammer @Paolaaric

A Milano come tutti gli anni dal 21 al 27 Febbraio inizia la settimana della moda, in questo contesto grandi brand e brand emergenti presentano le loro collezioni e analizzano le ultime tendenze. Le strade di Milano diventano vere e proprie passerelle dove influencer, content creator e blogger sfoggiano i loro look.

HOMI Fashion & Jewels Exhibition

In questi giorni ho partecipato a HOMI Fashion & Jewels Exhibition, una manifestazione dove lo stile dei gioielli e quello dei vestiti si incontrano, design creativi e idee originali danno vita a veri progetti innovativi.

Girando per i diversi stand ho potuto ammirare brand di gioielli che si ispirano alla natura spezie, semi, foglie, rami… memorie visive di un design ricercato ed elegante, mi piaceva ascoltare le varie storie artigianali che i designer mi raccontavano parlandomi dell’origine della loro idea. Oltre che affascinata dal prodotto mi ha ammaliata anche la storia che c’è dietro a quel prodotto.

Instagram experience

Non poteva mancare uno spazio instagrammabile dove scattare diverse foto e vivere un’esperienza virtuale. Ho scattato molte foto per postarle sui social. Questi sono dei piccoli spoiler dei miei scatti:

2 giorni di sfilate con Jo Squillo

Chi non conosce Jo Squillo? Giornalista di moda (tra le altre cose) che ho avuto modo di conoscere ad una delle sfilate di HOMI Fashion & Jewels Exhibition, mentre presentava SUMMER IN THE CITY collezione estiva di vestiti e gioielli 2023/2024.

La passerella era grande e illuminata, ho apprezzato i gioielli dalle forme particolari come questi pendenti in foto che, per la stagione estiva, rappresentano un vero must have; il vestito nero della modella fa risaltare i gioielli dandole luce in viso. In queste giornate mi sono divertita ad ammirare diversi brand che hanno unito l’amore per i vestiti, la creatività e l’artigianalità. Ecco alcuni scatti che immortalano questo momento.

Moda e arte: un connubio perfetto

La Milano Fashion week è ricca anche di esposizioni nei vari Atelier. In via Montenapoleone entrando in una suggestiva location mi è sembrato di immergermi in un fondale marino. I colori delle pareti erano chiari e luminosi e il design elegante ed accogliente.

Mi sono persa davanti a una collana color marrone con dettagli molto particolari, secondo me un po’ impegnativa da indossare. Un pezzo unico della designer di gioielli Gisella De Chavez. Ho concluso il tour provando alcuni profumi dalle note uniche.

Milano Luiss Hub

Per chiudere la settimana della moda ho fatto un salto alla Milano Luiss Hub per le ultime sfilate. Ecco alcuni scatti dei look che più rappresentano il mio stile e qualche piccolo scatto da dietro le quinte del mondo della moda.

Paola Aricò