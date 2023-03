Siria, i bambini sopravvissuti affronteranno “minacce catastrofiche”

18:15 – Secondo l’allarme lanciato dall’UNICEF, i bambini siriani sopravvissuti al terremoto del 6 Febbraio dovranno affrontare “minacce catastrofiche“.

I piccoli provenienti dalle aree colpite dal terremoto che ha scosso la Siria sono circa 3,7 milioni. L’allarme dell’Unicef proviene dalla direttrice generale Catherine Russell.

Fra le varie minacce figurano: squilibri emotivi e psicologici, malattie contagiose e trasmissibili per contatto o tramite acqua, totale mancanza di servizi basilari per le famiglie sfollate. La Russell aggiunge:”I bambini della Siria hanno già sopportato un orrore e uno strazio indicibili. […] Ora, questi terremoti e le scosse di assestamento non solo hanno distrutto altre case, scuole e luoghi di gioco, ma hanno anche distrutto ogni senso di sicurezza per molti dei bambini e delle famiglie più vulnerabili.“

Secondo l’Unicef, nel Nord Ovest della Siria l’organizzazione umanitaria ha raggiunto oltre 400 mila persone con aiuti di vario genere. Sempre la United Nations International Children’s Emergency Fund ha avviato una raccolta fondi per raggiungere la cifra di 172,7 milioni di dollari, la cifra aiuterà a garantire il supporto necessario per salvare la vita ad oltre 5,4 milioni di persone, di cui 2,6 milioni sono bambini colpiti dal terremoto. (Fonte ANSA)