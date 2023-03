Auto. Carburanti sostenibili avanzati nelle competizioni di Formula 2 e 3

(DIRE) Roma, 3 Mar. – Questo fine settimana verranno utilizzati per la prima volta i carburanti sostenibili avanzati in tutte le vetture di Formula 2 e Formula 3 per la nuova stagione che prende il via in Bahrain. L’innovazione, sviluppata dal partner globale di Formula 1 Aramco, è sperimentata nei campionati FIA di F2 e F3 prima di essere utilizzata in F1 dal 2026. Come approvato dal World Motor Sport Council, F2 e F3 utilizzeranno il 55% di carburanti sostenibili avanzati per tutta la durata dei campionati 2023.

La Formula 2 e la Formula 3 aumenteranno gradualmente gli elementi sostenibili di anno in anno prima di raggiungere il 100% per la stagione 2027, in seguito all’introduzione del carburante sostenibile al 100% nel Campionato mondiale FIA di Formula 1 nel 2026. Lo sviluppo e l’implementazione dell’Advanced Sustainable Fuel è una parte fondamentale della più ampia strategia di sostenibilità annunciata dalla Formula 1 per diventare Net Zero Carbon entro il 2030. Aramco sta lavorando allo sviluppo di carburanti a basse emissioni di carbonio che mirano a superare gli standard della FIA come tecnologia ‘drop-in’, il che significa che potrebbero essere implementati nel parco auto esistente del mondo, contribuendo a ridurre le emissioni globali dei trasporti.

L’Advanced Sustainable Fuel è l’ultima di una serie di innovazioni che la Formula 1 e l’industria del motorsport continuano a sviluppare per svolgere un ruolo fondamentale nel futuro dei trasporti. Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1, ha dichiarato: “Molta ricerca e dedizione sono state dedicate alla creazione degli Advanced Sustainable Fuels che le vetture di F2 e F3 utilizzeranno quest’anno, e siamo lieti di vederli ora in azione in pista.

Il ruolo dei campionati di F2 e F3 non è mai stato così importante, poiché continuano a coltivare la prossima generazione di talenti dei piloti e ispirano innovazioni rivoluzionarie. La sostenibilità è un obiettivo enorme per noi di F1 mentre l’azienda continua il viaggio per diventare Net Zero Carbon entro il 2030, e lo sviluppo di Advanced Sustainable Fuels insieme al nostro partner globale Aramco, è un enorme passo, per lo sport e l’industria automobilistica, verso un futuro più sostenibile”.

Per Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, “l’introduzione dei carburanti sostenibili avanzati, approvati dal World Motor Sport Council nella FIA Formula 2 e Formula 3, è un punto di riferimento significativo nel viaggio del nostro sport verso la neutralità del carbonio ed è un elemento chiave del nostro progresso verso l’implementazione di carburanti sostenibili al 100% nella Formula 1. Il nostro sport apre la strada nell’offrire soluzioni innovative e proattive che hanno un enorme potenziale per il futuro di tutti i trasporti”. (Com/ Mem/ Dire) 10:40 03-03-23