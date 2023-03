Imprese. Legacoop: in 2022 rallentamento crescita ma 80% chiude in utile

Nelle COOP crescente pessimismo sull’economia italiana

(DIRE) Roma, 2 Mar. – Dopo un 2021 di forte ripresa che ha registrato un sostanziale recupero dei livelli pre-Covid, nel 2022 per le cooperative aderenti a Legacoop si evidenziano un rallentamento della crescita legato all’aumento dei costi e un crescente pessimismo sull’evoluzione dell’economia italiana. La domanda, però, tiene: il 45% delle cooperative ha aumentato il valore della produzione e quasi l’80% chiude l’anno con un utile di esercizio.

Sono alcune delle tendenze di fondo che emergono dai dati presentati oggi in occasione dell’apertura del 41° Congresso nazionale di Legacoop, l’associazione di rappresentanza cui aderiscono oltre 10mila cooperative con un valore complessivo della produzione (al 2021) di 82 miliardi e 609 milioni di Euro, circa 465mila occupati e 7,4 milioni di soci. Secondo le stime sugli andamenti dell’anno, elaborate dall’AreaStudi di Legacoop su un campione rappresentativo dell’universo delle cooperative aderenti all’associazione, nel 2022, rispetto al 2021, il 45% delle cooperative ha aumentato il valore della produzione (tra queste, il 39% ha registrato un incremento che va dal 10% ad oltre il 15%), in modo più accentuato nei settori dell’industria delle costruzioni (56,3%) e delle attività manifatturiere (63,3%), nelle imprese di grandi dimensioni (82,9%) e, relativamente alla collocazione territoriale, al Centro (47,7%).

Il valore della produzione resta stabile per il 41,7% delle cooperative e in diminuzione per il 13,5%. Quasi l’80% delle cooperative ha chiuso l’anno con un utile, con una concentrazione maggiore nei settori abitativo (91,7%), nell’industria delle costruzioni (90,6%), nell’agroalimentare (85,5%) e, sotto il profilo territoriale, nel Sud (87,7%). Il 26% ha aumentato l’occupazione (tra queste, il 17% ha visto incrementi dell’organico con valori che vanno dal 10% ad oltre il 15%), con una concentrazione più rilevante nell’industria, nella cooperazione sociale e nelle attività culturali (con oltre il 30% di cooperative che hanno aumentato l’occupazione), al Sud (28%) e nelle imprese di dimensioni maggiori (46,3%). L’occupazione risulta stabile per il 59,7% delle cooperative e in diminuzione per il 14,1%.

Le difficoltà di reperimento della manodopera rispetto ad un fabbisogno stimato di 11mila addetti nei prossimi 6 mesi; costo del credito aumenta per il 79% di chi chiede un finanziamento Un quadro, insomma, complessivamente confortante sul quale pesano, però, diversi elementi di problematicità. Un accento particolare viene posto sulla scarsità e sulla difficile reperibilità di manodopera con competenze idonee alle mansioni richieste. Un problema che impatta negativamente, in particolare, su quel 26% di cooperative (con concentrazioni più elevate nelle attività manifatturiere, 40%, nell’industria delle costruzioni, 37,5%, nella cooperazione sociale, 30%; nelle grandi cooperative, 36,6%; al Nord, 29%) che nei prossimi 6 mesi prevede l’assunzione di nuove figure professionali, per il 39% delle quali con l’adozione del contratto a tempo indeterminato, per un fabbisogno complessivo stimato in oltre 11.000 occupati.

Le difficoltà che le cooperative stanno riscontrando nel reperire manodopera riguardano, in maggior misura, la difficoltà nel trovare le professionalità ricercate (33%), la difficoltà di selezionare lavoratori con competenze adatte (27%), la difficoltà di selezionare lavoratori con un’esperienza adeguata (23%), le richieste salariali superiori rispetto a quanto offerto (17%). La ricerca di personale specializzato riguarda, principalmente, le aree produzione (52%), finanza/amministrazione (19%), marketing/commerciale (18%). Addetti alla fatturazione e alla contabilità, commercialisti e impiegati in amministrazione, esperti IT, giardinieri e geometri le figure più ricercate.

Tra le principali motivazioni della ricerca di nuovo personale, le più frequenti sono il turnover (42%), la necessità di sopperire a carenze strutturali di manodopera (35%) e la necessità di far fronte all’aumento della domanda (29%). Oltre al dato sulla ricerca di manodopera, influiscono negativamente l’aumento dei costi energetici (indicato dal 48% delle cooperative), delle materie prime e dei materiali (47%), l’insufficiente livello di liquidità a breve termine rispetto alle esigenze operative (26%) e gli impedimenti burocratici (18%). Un cenno a parte meritano i problemi riscontrati relativamente al credito. Negli ultimi mesi, il 33% delle cooperative ha richiesto un finanziamento che è stato ottenuto per l’importo richiesto nella maggioranza dei casi, ma con un aumento del costo del credito riscontrato dal 79%, un dato in crescita di 19 punti percentuali rispetto all’ultima rilevazione.

Inoltre, il 32% lamenta un aumento delle condizioni accessorie, il 24% una dilazione nei tempi di concessione e un aumento delle garanzie richieste. Gli andamenti dell’ultimo quadrimestre 2022 e le prospettive per i prossimi mesi L’analisi relativa al terzo quadrimestre del 2022 evidenzia, rispetto allo stesso periodo del 2021, un aumento della domanda destagionalizzata per il 18% delle cooperative (3 punti percentuali in meno rispetto alla rilevazione precedente), con punte del 50% nel settore dell’abitazione, del 30% nelle attività manifatturiere e del 27,3% nelle costruzioni. Aumenta però, di ben 6 punti percentuali, la quota delle cooperative che registra una flessione (il 20%), con una tendenza che si conferma, con la stessa entità, anche rispetto al quadrimestre precedente. Sul fronte dell’occupazione, il 67% ha mantenuto stabili i livelli occupazionali; il 19% ha aumentato gli organici (-4 punti percentuali), con livelli più elevati della media nei settori industria delle costruzioni (27,3%), cooperazione sociale (26,1%) e attività manifatturiere (20%).

A livello territoriale, da segnalare la performance del Sud, dove ha aumentato l’occupazione il 28% delle cooperative, e, a livello dimensionale, le medie (25,5%) e le grandi cooperative (26,8%). Occupazione in calo, invece, per il 13,5% delle cooperative. Da segnalare, infine, che il 78% delle cooperative ha giudicato invariato il proprio posizionamento nei mercati di riferimento. Per quanto riguarda le prospettive per i prossimi 4 mesi, il 64% delle cooperative si aspetta un livello stazionario della domanda. Le previsioni di aumento, al 19%, pur se in calo di 4 punti percentuali, restano lievemente più elevate rispetto a quelle di diminuzione, al 17% (in crescita, però, di 6 punti percentuali). Livelli più elevati di fiducia in un aumento della domanda si registrano nei settori dell’abitazione (50%), della distribuzione commerciale (25%) e della cooperazione sociale (24,6%) e, su base territoriale, al Sud (26,3%). Il sentiment dei cooperatori resta molto pessimista sull’evoluzione del contesto macroeconomico italiano.

Ben il 43% delle cooperative si attende un calo dell’economia nei prossimi quattro mesi, anche se la consistenza di questa aspettativa al ribasso è in diminuzione di 7 punti percentuali rispetto a luglio 2022. Sul fronte dell’occupazione, il 70% delle cooperative la prevede stazionaria. Le previsioni di aumento, al 18%, pur in calo di 2 punti, rimangono tuttavia più elevate rispetto a quelle di diminuzione (12%). Le previsioni di crescita occupazionale registrano valori superiori alla media nei settori dell’industria delle costruzioni (30,3%) e della cooperazione sociale (22,5%).

Si conferma una propensione positiva agli investimenti, con un 26% delle cooperative che li prevede in crescita e un 56% stazionari, nonostante cresca di 3 punti, al 18%, la quota di cooperative che prevede un calo del volume degli investimenti. Le previsioni di aumento degli investimenti superiori alla media si registrano nei settori delle attività manifatturiere (33,3%), nella cooperazione sociale (32,4%) e nell’agroalimentare (29%). Riguardo alle prospettive future, nonostante il diffuso pessimismo sulla situazione economica del Paese, le cooperative prevedono in misura maggiore un consolidamento delle attività ed una prospettiva di stabilità per il prossimo futuro. Solo il 10%, prevalentemente micro e piccole cooperative del Sud, dichiarano di essere a rischio chiusura o prevedono un ridimensionamento. (Com/Tar/ Dire) 10:32 03-03-23