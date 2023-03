Iran, Raisi:”studentesse avvelenate dal nemico”

18:35 – Ebrahim Raisi, Presidente dell’Iran, ha affermato che i casi di avvelenamento nelle scuole sono un “piano dei nemici“.

I casi di avvelenamento riguardano diverse scuole in tutto il paese ed hanno colpito più di 600 giovani donne negli ultimi mesi. Secondo il Presidente, dalle vedute conservatrici, “i nemici stanno tentando di creare malcontento in vari settori del Paese. Nelle strade, nei mercati e nelle scuole“. Per Raisi, “i piani dei nemici sono stati sventati dalla presenza degli iraniani sulla scena“. (Fonte ANSA)