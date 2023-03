L’ UE dispone il recupero degli aiuti di Stato 2006-2011. Anche la Chiesa dovrà pagare 

Un aiuto di Stato è da considerarsi illegale se la sua illegittimità e la sua incompatibilità con il mercato comune sono rilevate ai sensi di una decisione della Commissione UE (ex art. 1 par. 6 reg. 800/2008). La conseguenza di un aiuto di Stato illegale è che non può essere concesso alcun ulteriore aiuto, senza previa restituzione di quanto corrisposto indebitamente a titolo di aiuto di Stato illegale. La Commissione europea ha ordinato all’Italia di recuperare gli aiuti di Stato illegali erogati sotto forma di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (Ici), a determinati enti non commerciali, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2011.

Si tratta di un beneficio di cui hanno goduto Chiesa cattolica e altri enti non commerciali.

L’Italia deve dunque recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa.

La battaglia in atto a Palazzo Berlaymont in merito all’Ici dovuta dalla Chiesa all’Italia dura da dieci anni, ovvero da quando nel 2012 la Commissione europea reputò lesivo del regime di concorrenza l’agevolazione concessa dal nostro Paese ad alcuni enti, sottolineando come quell’esonero favorisse i concorrenti concedendo loro un ingiusto vantaggio competitivo.

Nel 2012 Bruxelles aveva scelto di non ordinare all’Italia di recuperare gli aiuti illegali in quanto le banche dati fiscali e catastali non consentivano l’identificazione dei beneficiari. Nel 2018 la Corte di Giustizia ha però parzialmente annullato questa decisione, ritenendo che fosse di competenza della Commissione europea valutare l’esistenza di modalità alternative per il recupero, anche solo parziale. Nella sua decisione odierna, l’esecutivo comunitario ha riconosciuto l’effettiva esistenza di difficoltà per le autorità italiane di identificare i beneficiari delle esenzioni, concludendo tuttavia che ciò non sia motivo sufficiente per escludere la possibilità di ottenere almeno un recupero parziale dell’aiuto, utilizzando ad esempio i dati delle dichiarazioni presentate ai sensi della nuova imposta sugli immobili e integrandoli con altri metodi, comprese le autodichiarazioni.

Bruxelles ha altresì chiarito che “il recupero non è richiesto quando gli aiuti sono concessi per attività non economiche o quando costituiscono aiuti ‘de minimis’”. Le difficoltà inerenti a definire correttamente il perimetro dei parametri richiesti per accordare il mancato recupero, spiegano perché ancora non esista un dato ufficiale su quanti siano i soldi in ballo. Secondo alcune stime si va da un minimo di un miliardo e mezzo fino alla somma di 11 miliardi in 5 anni di tasse mai richieste dallo Stato italiano. E già una decina di anni fa, il Ministero dell’economia aveva indicato che l’esenzione comportava una perdita di gettito fiscale pari a circa 100 milioni di euro.

Miriam Sgrò