Lo Sportello del Consumatore informa: truffa attivazione nuovo Banco Posta

Catanzaro, 03/03/2023 – La frode, già regolarmente denunciata dagli utenti alle autorità competenti, coinvolge intestatari di conto corrente postale che, pensando di mettere in funzione la nuova card in procinto di scadere, rimangono vittime di un raggiro che gli svuota il conto.

Come difendersi allora dalle truffe ed essere sempre informati sui diritti dei consumatori e utenti? Rivolgendosi per assistenza e tutela agli Sportelli dei Consumatori Calabria.

Gli Sportelli del Consumatore Calabria, tra i vari settori di operatività, intervengono anche nei casi di disfunzioni e problemi con Poste Italiane ricorrendo al meccanismo della conciliazione. Qualora al primo reclamo dell’utente non ci sia risposta da Poste, lo Sportello agisce affiancandolo nella domanda di conciliazione sia per disservizi postali che per controversie relative al conto corrente.

Lo Sportello intercede anche nel caso di buoni fruttiferi postali, qualora la liquidazione alla data di scadenza non corrisponda a quella prevista, e per controversie legate a mutui, finanziamenti o prodotti finanziari che non rispettino i contratti sottoscritti.

L’iniziativa, attivata dal Dipartimento Sviluppo Economico Attrattori Culturali della Regione Calabria nell’ambito del CRCU Comitato Regionale Consumatori e Utenti, rientra nel perimetro delineato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2020 che prevede la realizzazione in tutte le regioni di una rete di Sportelli allo scopo di aumentare il livello di consapevolezza dei diritti dei consumatori con attività di informazione, formazione e supporto.

Visita il portale del consumatore informato della Regione Calabria, il punto di accesso alla rete degli sportelli regionali per i consumatori, a cui potrai rivolgerti per avere informazioni e richiedere una consulenza.

Nel sito troverai notizie, strumenti e le principali leggi che riguardano il mondo del consumerismo.

Comunicato Stampa