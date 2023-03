Sold out per il concerto di Barreca di domani sera all’LSS Theather di Polistena

Tutto esaurito da giorni nella splendida location dell’ LSS Theather di Polistena per il concerto di domani sera di Barreca con la sua band. Per il giovane cantautore un clamoroso sold out, a conferma di un crescente successo che lo sta imponendo come uno dei nuovi nomi della musica d’autore italiana. Reduce dalla finale nazionale dell’ambito e prestigioso Premio De Andrè all’Auditorium Parco della Musica di Roma, dove si è fatto apprezzare con il brano “Scirocco”, aveva già ricevuto il premio ai “Migliori Live d’Autore” del Festival “Fatti di Musica” nel 2021, insieme al Premio “Top of The Year” di Rai Radio Tutta Italiana.

Domenico Barreca è nato nel 1986 a Taurianova (RC). È laureato in “Musica, Spettacolo e Tecnologia del Suono” presso il Politecnico di Vibo Valentia con una tesi di ricerca sulla “scuola genovese”, specializzandosi in canto pop. Nel 2012, con il suo primo progetto musicale “Nabana”, vince la III Edizione del contest per Artisti e Band Emergenti del MEI di Faenza. Il 23 ottobre 2020 pubblica il suo primo singolo come Barreca, “La parola noi”, e il relativo videoclip girato da Giacomo Triglia, lo stesso regista del video di “Alla salute” di Jovanotti. A seguire arriva “È tutto qui”, singolo che farà da apripista a “Dall’altra parte del giorno”, il primo album di inediti pubblicato il 19 gennaio 2021. In estate parte con il suo “Dall’altra parte del giorno – Tour 2021”, durante il quale apre la tappa di Rende di Colapesce e Dimartino e duetta con Peppe Voltarelli (Premio Tenco 2021) in un concerto a Palmi. Il 17 settembre 2021 pubblica “Tempo da aspettare”, il nuovo singolo disponibile in digitale. A un anno dalla pubblicazione del suo primo album e il lungo tour estivo, torna al pubblico della sua Calabria con un concerto pensato appositamente per il teatro: un esclusivo spettacolo al Teatro Gentile di Cittanova, durante il quale duetta con un ospite d’eccezione, Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore raffinato e poliedrico, quattro volte Targa Tenco, già fondatore e voce del gruppo “La Crus”. Il 30 dicembre 2021 al Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria è tra le nuove proposte scelte da Gianmaurizio Foderaro di Radio Rai per il “Calabria Fest Tutta italiana” trasmesso anche da Rai Play, insieme a grandi artisti della musica italiana come Federico Zampaglione, Arisa ed Ermal meta. Il 17 giugno 2022 pubblica il suo secondo album, “Eppure adesso suono”. Se “Dall’altra parte del giorno” è stato definito dalla critica di “cantautorato autentico che ricerca la forza e le parole di ogni singola strofa, dalla produzione eccellente e con uno spessore amorevolmente antico”, con il secondo album apre a sperimentazioni artistiche e nuove sonorità, confermando la cura particolare della produzione musicale e una forte sensibilità interpretativa. Importanti i featuring che lo caratterizzano, Peppe Voltarelli e ancora Mauro Ermanno Giovanardi, due artisti diversi che donano un apporto prezioso e originale alla sua ricerca musicale. Il suo è un genere pop ricercato, attento all’eleganza della partitura musicale, e caratterizzato da testi intensi, dai forti contenuti esistenziali ed estremamente coinvolgenti.

Il 21 marzo sarà tra gli ospiti al Fonclea di Roma di un grande concerto, nel quale presenterà alcuni brani del suo repertorio ed omaggerà Luigi Tenco insieme ad alcuni nomi storici della musica d’autore italiana: Mariella Nava, Bungaro, Mauro Ermanno Giovanardi, Grazia di Michele, Edoardo De Angelis, Mimmo Locasciulli, Neri Marcorè e la straordinaria partecipazione in collegamento video di Claudio Baglioni.

Barreca è prodotto da Artetika di Riccardo Anastasi, che è anche il pianista ed arrangiatore della band, mentre i suoi live sono distribuiti dalla Show Net di Ruggero Pegna.

Comunicato Stampa