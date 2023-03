Allerta in rete della Polizia Postale: “Prenotazioni on line attenzione ai siti clone”

Lo “Sportello dei Diritti”: seguite i consigli della Polizia Postale

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda le truffe ai danni degli italiani che prenotano le vacanze online affidandosi a siti graficamente molto simili alle piattaforme ufficiali di noti alberghi.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni fa sapere che aumentano le truffe delle prenotazioni on line. Spesso per usufruire dell’offerta di soggiorno viene richiesto il pagamento tramite bonifico bancario.

In altri casi è previsto il versamento di un acconto tramite carta di credito. I consigli sono di non compiere scelte affrettate: “Il sito clone trae facilmente in inganno perché duplica foto e contenuti del sito reale. Se un sito è ben posizionato tra i risultati di un motore di ricerca non vuol dire che sia autentico.

Controlla che siano presenti sul sito il numero di partita IVA e i contatti telefonici. Verifica se la struttura scelta è correttamente registrata nell’Anagrafe tributaria utilizzando il link https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/IVerificaPiva.jsp”.