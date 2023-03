Antonio Natale Laganà è il nuovo Presidente LNI sezione Reggio Calabria Sud

La Sezione Reggio Calabria Sud della Lega Navale Italiana ha il nuovo Presidente. E’ il dottor Antonio Natale Laganà. Nominato all’ unanimità dall’ assemblea dei soci il dottor Laganà, in carica per il triennio 2023-2025, succede nella carica al compianto e prematuramente scomparso dottor Francesco Attisani.

Nell’ accettare la carica il neo Presidente si è dichiarato onorato del prestigioso incarico conferitogli e si impegna a continuare nell’ operato di chi lo ha preceduto per rafforzare gli ideali ed i compiti che la Lega Navale Italiana ha da sempre fatto propri: in primis l’amore per il mare, esaltare lo spirito marinaresco ed il rispetto dell’ ambiente marino.

Antonio Natale Laganà, coadiuvato da tutti i Soci della Sezione, intende e si augura di poter collaborare con le Istituzioni Locali e Nazionali per conseguire tali risultati promuovendo iniziative culturali, didattiche e sportive e coinvolgendo in particolare i giovani. A margine di tali dichiarazioni dottor Antonio Natale Laganà ha deciso, di concerto con tutto il Direttivo di Sezione, di intitolare la sala Riunioni della Sede di Sezione a Francesco Attisani in ricordo delle notevoli qualità umane che lo hanno contraddistinto.