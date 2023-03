Costituzione. Mulè (FI): nuovo articolo 119 è cruciale per le isole

(DIRE) Roma, 4 Mar. – “Il nuovo articolo 119 della Costituzione è uno strumento cruciale per la gestione e la valorizzazione delle peculiarità delle isole. Specialmente in questo momento che vede il Parlamento in procinto di istituire una commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’ insularità e mentre va avanti la discussione sull’autonomia differenziata”.

Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo a Villa Zito a Palermo al convegno su ‘Il nuovo articolo 119 della Costituzione. Peculiarità delle isole e superamento degli svantaggi derivanti dall’insularitá’.

Il parlamentare ‘azzurro’ ha affermato: “Sono convinto che la previsione costituzionale che riconosce la peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità, sia uno scudo straordinario rispetto al dibattito sugli effetti dell’autonomia differenziata”.

“L’applicazione dell’articolo 119 – prosegue Mulè – sarà il più valido strumento per accompagnare un percorso virtuoso di sviluppo mettendo a disposizione di Sicilia e Sardegna i fondi necessari per colmare lo svantaggio che non le mette in condizioni di pari opportunità con gli abitanti della penisola”. (Com/Pol/ Dire) 16:24 04-03-23