“Carattere” internazionale per il MAD MOOD Milano alla MFW 2023

Ha riscosso un ottimo successo il concept Mad Mood organizzato dalla vulcanica Marianna Miceli nella splendida location del Museo dei Navigli di via San Marco 40. Un evento non solo fashion in cui arte, moda, sapori e costume si intrecciano e dialogano in maniera interculturale. L’incontro di tre continenti Europa, America ed Asia. All’insegna di moda, cbo ed arredamento

Nell’evento erano presenti rappresentative della Repubblica di Santo Domingo, del Kazakistan, e della Calabria e della Puglia. Tra gli ospiti anche, Mauro Marzocchi, Presidente della Camera di Commercio italiana a Dubaj, il noto conduttore Edoardo Raspelli e la console della Repubblica Dominicana Arlene Pena.

Mettere insieme ed in rete fra loro tutte queste attività è stata un’idea geniale e che sicuramente avrà un seguito cosa che è stata ampiamente spiegata durante la partecipatissima conferenza stampa, dal giornalista Marco Renna, di presentazione avvenuta giorno 26 Febbraio, in cui sono stati anche conferiti diversi premi quale riconoscimento delle eccellenze invitate al format. Tra queste premiata la fotografa calabrese, di Altomonte provincia di Cosenza, Stefania Sammaro. A fine conferenza gli invitati hanno potuto assaggiare i prodotti offerti dalle eccellenze che hanno partecipato a questo Mad Mood.

L’intensissima serie di sfilate, circa 29, avvenute durante il giorno successivo, dalle 13 alle 19, è stata molto apprezzata da un pubblico partecipe ed incuriosito dagli abiti degli stilisti indossati dalle modelle presentate in passerella da Manila Gorio. Un cenno a parte meritano davvero le signore del Kazakistan applaudite supportate dagli spettatori.

In passerella si sono alternate creazioni molto originali con colori accesi e tessuti molto particolari che hanno reso unico il Mad Mood di questa Milano Fashion Week 2023. Media partener dell’evento Fashion Tv Canale Sky 489 con il regista Cosimo Scialpi e la conduzione di Manila Gorio.

Federica Romeo

foto di Alessandro Fiore