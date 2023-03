La Star Award sbarca alla Milano Fashion Week

Nuovo straordinario successo dell’Associazione culturale Star Award Fashion Events Show, che, dopo la fantastica attività degli ultimi mesi, ricca di eventi di moda, corsi di portamento e di posa fotografica, sfilate e splendidi spettacoli che hanno visto la partecipazione di coreografi, stilisti e make-up artist di fama nazionale, ha recentemente partecipato con alcuni suoi ragazzi alla Fashion Week di Milano. L’associazione è guidata dall’attivissima Presidente Marlena D. Maimone, che si sta prodigando per far sì che l’Associazione reggina da lei fondata, finalizzata a promuovere ed a formare figure specializzate nel campo dell’arte e dello spettacolo, raggiunga sempre migliori traguardi, e si possa presto collocare in una dimensione nazionale ed internazionale. A partecipare al Milano Fashion Gala del 25 Febbraio scorso, presentato da SMGlobal Catwalk Show presso il Meliá Milano Diamante Ballroom, sono stati tre giovanissimi reggini che si sono già distinti nell’ambito artistico, per aver partecipato a tante iniziative nel campo della moda.

Ecco una loro breve presentazione:

– Myriam Loddo, 21 anni, frequenta il terzo anno della facoltà di Mediazione interculturale presso l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria. Ha già sfilato come modella per diversi eventi di moda e come fotomodella per la fotografa Grazyna Zagorska e per il fotografo Antonio Sollazzo.

– Antonino Schiavone, giovanissimo modello e ballerino, ha alle spalle già alcune importanti esperienze in passerella a livello internazionale. Ha partecipato a concorsi per modelli in Thailandia e in Spagna aggiudicandosi primi e secondi premi. È stato ospite per varie emittenti televisive. Attualmente sta registrando la serie tv V Cyborg 3, dimostrando anche di possedere buone doti attoriali.

– Manuela Schiavone, modella, ballerina, ha partecipato ad innumerevoli concorsi di moda in Italia e all’estero ottenendo il titolo di Miss eleganza in un concorso in Spagna, matura esperienze nel cinema (V-cyborg 3) e nel teatro. Lo scorso anno, insieme al fratello Antonino, ha solcato le passerelle della Wolkswagen Fashion Week.

Quest’anno, in occasione della settimana della moda milanese, i giovani modelli della Star Award, hanno partecipato ad uno shooting fotografico indossando e sfilando i capi di Samina Mughal, eclettica stilista conosciuta a livello internazionale, fondatrice del marchio registrato Samina Mughal Lifestyle e Beauty. Nata e cresciuta a Londra, ha frequentato il prestigioso istituto di moda e design della capitale inglese, e da lì, il suo talento, le ha permesso di essere desiderata nel ruolo di leader in numerose industrie nel campo della moda in Inghilterra, Europa e Stati Uniti d’America. Ha lavorato con molti marchi prestigiosi della moda come Burberry, Ralph Lauren, Calvin Klein, e con gli Istituti di Design di New York, Pittsburgh e Philadelphia. È, inoltre, presidente della SMGlobal Catwlk, redattrice di moda per riviste specializzate di lifestyle, conduttrice radiofonica di “previsione di moda con Samina Mughal”, insegnante nelle più prestigiose scuole di moda e membro del Consiglio Amministrativo del comitato consultivo della moda presso gli Istituti d’Arte di Philadelphia e New York.

Comunicato Stampa