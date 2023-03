Messina domate le fiamme sulla palazzina a Mili San Pietro

09:30 – È servita una notte di lavoro ai Vigili del Fuoco di Messina per domare un incendio scoppiato ieri sera nella frazione di Mili San Pietro: le fiamme, che avevano avvolto un’intera palazzina in fase di ristrutturazione, sono state spente. In corso le operazioni di messa in sicurezza della zona.

Il rogo sarebbe risalente alle 19:15 circa di ieri sera e successivamente le fiamme si sono propagate a tutto il fabbricato che fortunatamente era disabitato. A Mili San Pietro hanno operato la squadra 1A della sede centrale con l’ausilio di due autobotti.

Federica Romeo