Scuola. Milano, La Russa: grazie ad esponenti di Opposizione per la condanna

A Meloni e Valditara giunga la mia vicinanza

(DIRE) Roma, 4 Marzo – “Desidero ringraziare gli esponenti di opposizione che in queste ore stanno condannando l’ennesimo inquietante episodio avvenuto contro i rappresentanti del Governo.

Quanto avvenuto a Milano davanti al liceo Carducci è inaccettabile e ogni nostro sforzo deve essere finalizzato a rasserenare il clima e a far capire che lo scontro politico non deve mai trascendere in violenza. Al presidente Giorgia Meloni e al ministro Giuseppe Valditara giunga la mia vicinanza”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa. (Com/Ran/Dire) 18:43 04-03-23