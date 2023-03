Anton Giulio Grande protagonista alla MFW 2023

La scorsa settimana lo stilista Anton Giulio Grande è stato protagonista della Fashion Week di Milano presentando la sua collezione nella prestigiosa sede della Fabbrica del vapore, dove temporaneamente è stata allestita la mostra dell’artista pop Andy Warhol, curata da Achille Bonita Oliva, con 300 opere provenienti da tutto il mondo dal titolo: ‘La pubblicità della forma’. Il genio precursore e inventore della Pop Art che si incontra con le opere create da Anton Giulio Grande.

Arte e Moda che si fondono in un connubio caro e indissolubile allo stile di Anton Giulio Grande. Abiti senza tempo che, sfilando si accostano e si fondono con le opere iconografiche di Marilyn, Liza Minnelli, Liz Taylor, Valentino, Armani, Carolina di Monaco ecc… in un tripudio di lusso, virtuosismi sartoriali , pizzi e ricami a profusione che si arrampicano sui corpi delle modelle pensati come fiori, corpi eleganti come steli, che culminano nelle eccentriche ma raffinate rose, create artigianalmente, poste sul capo in diverse alchimie.

Modelle come star, tra le star dei diversi mondi di Andy Warhol, provenienti dalla musica, dal cinema, dalla moda, con lo stile riconoscibilissimo di Anton Giulio Grande, tra varie sfumature di rosso ispirato all’ iconico Valentino e l’immancabile nero, con il leit motiv della rosa, fiore per eccellenza amato dalle donne, che diventa manica o acconciature trattenuta da turbanti dalle mille fantasie nello stile di Anton Giulio Grande che stupisce ad ogni uscita regalando emozioni.

Comunicato Stampa