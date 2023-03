Cospito. Calenda: gli anarchici che devastano vanno arrestati

(DIRE) Roma, 5 Marzo – “Gli anarchici che devastano una città vanno arrestati. Il Governo che non riesce a condannare un pestaggio davanti a una scuola va criticato.

Non sono fatti collegati o che si elidono. Non rappresentano rischi per una democrazia forte capace di reagire. Non vanno strumentalizzati”.

Così il leader di Azione Carlo Calenda, che conclude: “Questo gioco ad alzare il livello della tensione, rappresentando una democrazia sempre sull’orlo del fascismo o della violenza eversiva è utile solo per mobilitare le proprie truppe contro gli ‘altri’.

Non è serio, non è responsabile ed è molto pericoloso. Datevi una calmata”. (Com/Pol/ Dire) 17:44 05-03-23