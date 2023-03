Il sindaco di Cutro: adesso occorre bonificare il mare

A una settimana esatta dalla strage di Cutro, il sindaco Antonio Ceraso, afferma durante un’intervista rilasciata all’agenzia Dire: è stata un’ ecatombe, non dimenticherò mai quei corpi. Prosegue il nostro lavoro per dare degna sepoltura alle vittime e rimpatriare le salme. Il primo cittadino esprime poi preoccupazione per l’immediato futuro: occorre bonificare il mare, altrimenti chi avrà la forza di venire su quei 7 km di costa?

Ci sono ancora molti dispersi che ci auguriamo di trovare presto, purtroppo il mare è spesso agitato e non sappiamo se e quando emergeranno a galla, ma se non dovessero riemergere chi avrà il coraggio di tuffarsi in quelle acque?

Prosegue ancora il sindaco di Cutro: è tempo di dire basta alle polemiche e alle speculazioni politiche di sorta, questo è il momento di riflettere. Le chiacchiere devono stare a zero.

MS