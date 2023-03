Papa Francesco: fermate i trafficanti

È passata una settimana dalla tragedia. Da quel naufragio maledetto a causa del quale ben 70 persone hanno perso la vita, mentre a Cutro, su quella spiaggia, rimangono orme e ombre invisibili, ma indelebili, di colpe da non ripetere più, insieme a stracci ricoperti di sabbia, a scarpe di passi sperati e mancati, insieme a croci poste in memoria di corpi smembrati. Molti di bimbi innocenti. Proprio oggi si è concluso lì, in quella spiaggia, un momento di preghiera condiviso, una Via Crucis partecipata, con circa un migliaio di cittadini presenti, durante la quale è stata depositata una corona di fiori. E una croce realizzata con il legno del barcone affondato è stata portata in processione e sarà poi custodita nella diocesi di Steccato di Cutro.

Il Pontefice all’Angelus domenicale ha espresso il proprio dolore per la strage dei migranti, ha ringraziato la popolazione locale per la solidarietà e l’accoglienza dimostrate e ha chiesto a gran voce, rivolgendo un appello accorato a chi di competenza, di fermare i trafficanti in maniera tale che i viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte.

Miriam Sgrò