Trump: “Sono l’unico in grado di fermare la guerra tra la Russia e l’Ucraina”

Donald Trump, durante un discorso di circa 100 minuti, sul palco del CPAC la Convention repubblicana in corso a Washington Dc ha dichiarato di essere l’unico in grado di fermare escalation di tensioni politiche che stanno avvicinando sempre più il mondo alla terza guerra mondiale. L’ex numero uno della Casa Bianca, che gode ancora di un ampio consenso nell’elettorato americano, lo dimostrano gli applausi che ne hanno interrotto il discorso alla convention, ha dichiarato “Tra l’America e il baratro ci sono solo io”.

Donald Trump (insediatosi alla casa bianca il 17 Gennaio 2017) ad oggi tra i Repubblicani è dato al 62%. Non è mancata un’altra frase ad effetto che l’ex presidente degli USA ha regalato ai suoi supporters: “Sono l’unico in grado di evitare la Terza guerra mondiale”, e “di fermare la guerra tra la Russia e l’Ucraina in un giorno”. Donald Trump, che durante il suo mandato ha dovuto gestire contemporaneamente: i colpi di coda del terrorismo jihadista internazionale, la rivolta interna degli afroamericani (che hanno spesso messo a ferro e fuoco intere città), la pandemia da covid-19 e le tensioni politico-econimiche con Pechino e Pyongyang, ha lasciato nei suoi elettori un vuoto incolmabile soprattutto dopo la mancata rielezione.

Ricordiamo quei giorni in cui gli Stati Uniti, prima potenza mondiale militare ed economica, assomigliavano più ad uno staterello qualsiasi instabile del Terzo Mondo, rischiando la guerra civile che i fatti di Capitol Hill hanno palesato al mondo. Ricorderete, la vicenda del Presidente americano “bannato” dai social network come un qualsiasi diffusore di fake news. Niente fermerà la corsa alla Casa Bianca di Trump, nemmeno un’eventuale incriminazione per responsabilità relative ai fatti sopracitati. “Assolutamente, non penserei nemmeno di lasciare”, ha dichiarato alla stampa ed ha concluso sotto una “marea” d’applausi, “salveremo il Paese da chi lo vuole distruggere“. Joe Biden attuale Presidente USA, che ha più volte dichiarato di volersi ricandidare, vinse l’elezione con un distacco risicato e grazie soprattutto al voto telefonico utilizzato da molti per paura del covid-19. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace