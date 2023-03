Attacchi ingiusti alla Meloni ed al Governo

“Lega Calabria: Appoggiamo la decisione del Governo Meloni di tenere il Consiglio dei ministri a Cutro dimostrando sensibilità verso le vittime della tragedia del naufragio e vicinanza all’intera Calabria”

La Lega Calabria esprime la propria solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, colpita da ingiuste accuse dopo la tragedia del naufragio di Cutro. Apprezziamo la sensibilità dimostrata dalla premier nel voler celebrare il prossimo Consiglio dei ministri proprio nella città colpita dalla tragedia, dimostrando la sua vicinanza e la sua attenzione alla Calabria e alla questione dell’immigrazione. Inoltre, condividiamo la posizione della Meloni e di Salvini riguardo alle ricostruzioni errate e fuorvianti sulla vicenda, ribadendo che il governo italiano non ha volutamente abbandonato le persone in mare, ma ha sempre lavorato con fermezza e determinazione per evitare queste tragedie. La Lega Calabria conferma il proprio sostegno alla premier Meloni e al vice Salvini e alla loro azione di governo, nella tutela dei valori fondamentali della società e nella lotta contro il traffico di esseri umani. La Calabria, come altre regioni del Sud, è sempre stata al fianco del Governo e continuerà ad esserlo, in difesa del buon operato del governo e del futuro della nostra nazione.

Lo ha dichiarato Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega.

Comunicato Stampa