Fumo, pronto decreto: stop all’aperto anche per le e-cig

E’ in arrivo un’altra regola a norma di legge per i fumatori. Ad essere coinvolti non solo coloro che fumano tabacco ma anche chi utilizza i vari tipi di sigaretta elettronica. Il nuovo testo di legge, pronto e presentato dal Ministro della Salute, Schillaci presenta dei nuovi importanti divieti.

In base alle prime indiscrezioni non si potrà: fumare nei dehors, alle fermate dei mezzi pubblici e nei parchi se sono presenti bambini e donne incinte, in bozza nel decreto ci sarebbe lo stop anche nei tavoli esterni che riguardano i locali, a meno che non vi siano delle aree destinate ai specificamente ai fumatori.

Quest’ultime saranno totalmente eliminate negli aeroporti. Questi provvedimenti riguarderanno chi fuma i sigari, le sigarette ma anche le e-cig ed i prodotti da tabacco riscaldato.

Silv Bott