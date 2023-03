Genova, i Vigili del Fuoco soccorrono una donna infortunata a una caviglia sul sentiero di Montallegro

Nel pomeriggio di Domenica una donna si è infortunata a una caviglia mentre percorreva il sentiero che va dal Santuario di Montallegro, sopra Rapallo, a San Bernardo.

La donna, impossibilitata a camminare, è stata soccorsa dai Vigili del fuoco che, in collaborazione con il Soccorso Alpino, hanno allestito una speciale barella da trasporto in montagna e l’hanno trasportata per circa due chilometri di sentiero fino alla strada dove l’attendeva l’ambulanza per il trasporto in ospedale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=84776