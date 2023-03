“Penelope ” è il titolo dell’ esposizione pittorica di Pierina Laganà in arte Piergemma

La mostra che ha avuto il patrocinio del Telesiamuseum di San Roberto, è stata inaugurata il 4 Marzo nei locali del Lab 4.9 di Reggio Calabria e resterà aperta al pubblico fino al 2 Aprile.

A presentarla il critico d’ Arte Francesco Miroddi che ha evidenziato il lavoro di ricerca pittorica svolto da Piergemma, rivolto alla scoperta di codici segnici, di raffigurazioni tribali; ciò conferisce alle rappresentazioni pittoriche, codificazioni atti a stimolare i percorsi mentali dell” osservatore, diventando un sentito richiamo, un percorso che li porterà in un nuovo mondo, una nuova ” tribù” quella di Penelope che non tesse più, perché non aspetta più, ma regna con la sua libertà.