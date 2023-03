Spazio. Cirielli: diplomazia scientifica per la crescita

(DIRE) Roma, 6 Mar. – “L’Italia è la sesta potenza spaziale del mondo e oggi il business spaziale è imponente. La Farnesina vuole, da un lato, potenziare le imprese e il settore universitario con la diplomazia spaziale e quindi la cooperazione sul tema; dall’altro, difendere le proprie risorse umane che devono trovare una società pronta e offrire lavoro per le professionalità ad alta competenza tecnologica”.

Lo ha dichiarato il Vice Ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, con delega alla Spazio, Edmondo Cirielli, nell’ambito della Conferenza delle Addette e degli Addetti Scientifici e Spaziali 2023 in corso a Padova.

“Due saranno i fattori che nei prossimi anni daranno un vertiginoso impulso economico e accademico al mondo dell’aerospazio: purtroppo la guerra in Ucraina, che ha dimostrato quanto la difesa e la sicurezza siano focalizzate verso lo spazio; e il progetto della Nasa – al quale l’Italia partecipa – ‘Artemis’, ideato per riportare in maniera permanente l’uomo sulla Luna”, ha concluso Cirielli. (Com/Vid/ Dire) 19:04 06-03-23