Turismo. Santanchè incontra a Berlino il coordinatore tedesco Janecek

(DIRE) Roma, 6 mar. – Il Ministro Daniela Santanchè ha incontrato oggi a Berlino il Coordinatore per l’economia marina e il turismo del Governo tedesco, l’On. Dieter Janecek presso il Ministero degli Affari Economici e dell’Azione Climatica.

Temi al centro dell’incontro: il ritorno in presenza di una delle fiere più importanti per il turismo, ITB Berlino dove l’Italia sarà presente con uno stand importante di 1400 mq realizzato da Enit; investire ancora di più nella promozione per avvicinare sempre di più le due nazioni, la Germania è infatti nostro principale partner commerciale e primo mercato di provenienza del turismo; Agenda europea 2030 per il turismo; favorire il dialogo fra le industrie del turismo; formazione nel settore; Candidatura dell’Italia al Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) per il mandato 2023-2027; Candidatura di Roma a ospitare l’Expo 2030. (Vid/ Dire) 18:47 06-03-23