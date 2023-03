Xi Jinping accusa gli USA

L’ambiente esterno per lo sviluppo della Cina “è cambiato rapidamente” e “i fattori incerti e imprevedibili sono aumentati in modo significativo”.

Queste sono le parole del Presidente della Cina, Xi Jinping. Secondo il leader gli alleati occidentali, guidati dagli Stati Uniti, hanno creato una repressione contro la Cina e ciò ha portato a gravi problemi di sviluppo al paese.

Tra Stati Uniti e Cina la tensione cresce ogni giorno, non solo per le presunte attività di spionaggio cinesi, ma anche per gli aiuti che il paese a stelle e strisce sta fornendo a Taiwan.

Gli Stati Uniti qualche giorno fa hanno approvato la vendita di armi: munizioni destinate agli aerei da combattimento F-16, 100 missili anti-radiazioni ad alta velocità (HARM) AGM-88B, 200 missili aria-aria a medio raggio AIM-120C-8 (AMRAAM) e lanciatori e missili fittizi per l’addestramento il tutto ammonta a un valore di 619 mln di dollari (Fonte: tgcom24.it).

