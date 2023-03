8 marzo. Giorgia Meloni, i suoi traguardi e le conquiste delle donne in generale

“Alla vigilia delle celebrazioni della Giornata internazionale della donna, oggi la Camera dei deputati inaugura il nuovo allestimento della Sala delle Donne, la cui galleria è stata aggiornata con la fotografia del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni”.

Da oggi, tra le altre, è affissa anche la sua foto quale primo presidente del Consiglio donna in Italia. La sala delle donne di Montecitorio è infatti dedicata alle prime donne entrate a far parte delle Istituzioni della Repubblica italiana, per ricordare anche attraverso le immagini il contributo che hanno dato all’avanzamento politico e sociale del paese. Ad accompagnarla, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

“Le donne devono iniziare a credere di più in se stesse. La sfida non è quante donne siedono in posti di potere, ma in che ruolo. L’8 marzo deve essere giornata di orgoglio e consapevolezza di quello che noi possiamo e riusciamo a fare, piaccia o non piaccia”, afferma la premier.

L’allestimento presso la sala di Montecitorio richiama il lungo percorso compiuto da quel 25 giugno 1946, giorno in cui, per la prima volta, 21 donne entrano in Parlamento come membri dell’Assemblea costituente . Nel 1946 le donne italiane esercitano per la prima volta il diritto di votare e di essere elette.

“Le schede che ci arrivano a casa , ci invitano a compiere il nostro dovere e hanno un’autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose della tessera del pane. Stringiamo le schede come biglietti d’amore. Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di donne timorose di stancarsi nelle lunghe file davanti ai seggi. Le conversazioni che nascono tra uomo e donna hanno un tono diverso, alla pari”.

Scrive così nel 1946, Anna Garofalo giornalista.

Ma le conquiste delle donne sono tante e sono varie e riguardano mobilitazioni, battaglie, lotte per il riconoscimento di diritti, tutele, libertà.

1)La battaglia per l’aborto

La rivendicazione sull’autodeterminazione delle donne parte dal Movimento di Liberazione delle donne (Mld) che chiede la depenalizzazione del reato di aborto ( 1970) e propone una legge di iniziativa popolare per la sua “liberalizzazione”.

Le firme raccolte non sono sufficienti. Ma il sasso, ormai, è lanciato, e la discussione sull’aborto coinvolge gradualmente la società, la politica e i movimenti. Dopo otto anni di mobilitazione (presenze ai processi, autodenunce, manifestazioni, digiuni in piazza, arresti, scontri e dibattiti , le donne possono scegliere se abortire secondo le procedure della legge 194, approvata nel 1978.

Una legge difficile da applicare, perché prevede “l’obiezione di coscienza” per il personale ausiliario e medico, ma anche da subito contestata da fronti opposti.

Nel 1980 Il Movimento per la vita e il Partito Radicale raccolgono le firme per un referendum abrogativo, che sarà bocciato nel 1981.

2) La battaglia contro la violenza sessuale

La cosiddetta “violenza carnale”, iscritta nel codice penale come reato contro la morale, è rivendicata come violenza sessuale a partire dalla mobilitazione per il processo del 30 giugno 1976 agli stupratori di Rosaria Lopez (assassinata) e di Donatella Colasanti (sopravvissuta).

Alle proposte di legge sulla violenza sessuale presentate da Radicali, PSI, DC, PRI, MSI e PCI sull’onda di stupri e processi molto dibattuti, si aggiunge la proposta di legge di iniziativa popolare affinchè si stabilisca il reato di violenza sessuale iscritto nel codice penale come reato contro la persona, si preveda la procedibilità d’ufficio e la costituzione di parte civile dei “movimenti” ai processi.

Le controversie , soprattutto sulla procedibilità d’ufficio, e le discussioni in Commissioni e Parlamento, andranno avanti per sei legislature fino all’approvazione della legge numero 66 del 1996.

3) La battaglia per il Divorzio

La legge sul divorzio, approvata nel 1970, è sottoposta a referendum abrogativo nel 1974.

La mobilitazione per il “NO” al referendum, contro la crociata di Fanfani sull’indissolubilità del matrimonio come principio cardine dello Stato, apre un grande dibattito sulla famiglia e sulla gerarchia al suo interno.

4) La rivendicazione del lesbismo

In Italia è a partire dagli anni settanta che nascono i primi collettivi lesbici (Rifiutare, Artemide ed Identità Negata a Roma; Donne Omosessuali a Milano; Brigate di Saffo a Torino etc.).

Nel 1981 nasce il C.L.I. Collegamento Lesbiche Italiane, con l’obiettivo di fare rete e creare occasioni di incontro e riflessione politica tra donne lesbiche anche tramite la pubblicazione di un bollettino contenente opuscoli, saggi e tanto altro sul tema del lesbismo. Con questi movimenti si comincia a mettere a fuoco la questione della visibilità come necessità, presupposto ineludibile per dare valore e riconoscimento sociale e politico alla propria identità e per poter rivendicare i propri diritti.

5) La battaglia per gli asili nido

Frutto di un lungo lavoro , la legge che istituisce gli asili nido nel 1971 è oggetto di molte manifestazioni per la sua attuazione e per l’abolizione dell’ONMI (Opera nazionale maternità e infanzia, ente assistenziale italiano fondato nel 1925 allo scopo di proteggere e tutelare madri e bambini in difficoltà).Tra gli anni 1950 e gli anni 1960 si avverte infatti la necessità di una riforma generale che interessi non soltanto l’Opera, ma il Servizio sanitario nazionale (SSN).

La riforma del sistema sanitario prende corpo nella creazione di Unità sanitarie locali (USL, oggi ASL) e nell’applicazione dell’ordinamento regionale (1970), in base al quale la Costituzione stabilisce che tutte le competenze in precedenza affidate all’ONMI vengano trasferite alle regioni: dall’assistenza sanitaria di base, all’assistenza sociale.

Il decentramento delle funzioni assistenziali in favore di province, comuni, USL e altri ECA (Enti comunali di assistenza) rende difficile un possibile coordinamento con l’Opera, che – oltre a vedersi svuotata di ogni funzione – ha difficoltà a trovare i mezzi per rinnovare le proprie strutture.

Nel 1975 viene applicata la legge di riassetto del parastato, circa la soppressione dei cosiddetti enti inutili. L’ente viene ufficialmente soppresso il 31 dicembre 1975.

7) Il diritto di Famiglia

La riforma del Diritto di famiglia, approvata nel 1975, è oggetto di molte proposte per far uscire le donne dalla tutela maritale e per consentire il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, i cd “ figli illegittimi”.

8) La battaglia per i consultori

Il primo consultorio autogestito nasce all’inizio degli anni 70 a San Lorenzo romano. Pratica il self-help (l’auto-visita), informa sugli anticoncezionali, propone un contro-sapere delle donne rispetto a teorie più convenzionali , e organizza viaggi a Londra dove è possibile abortire legalmente.

Diffusi in molti quartieri di varie città, i consultori cessano gradualmente di esistere fino a estinguersi totalmente.

9) I movimenti per la Pace

Negli anni ’80 nascono mobilitazioni per la pace e contro gli armamenti organizzate da gruppi e movimenti femminili, per promuovere una soluzione pacifica valevole per tutti i tipi di conflitto.

10) Le manifestazioni per l’Ambiente

Già dal 1978 alcuni collettivi intervengono sull’inquinamento, i prodotti di sintesi e la costruzione di centrali nucleari. Nel 1986, dopo la catastrofe di Cernobyl, le donne aprono il dibattito sui limiti che incontra la scienza.

Miriam Sgrò