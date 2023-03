Brasile: 158.310 contagiati di Dengue da inizio anno

I cittadini di Rio de Janiero stanno vivendo una situazione drammatica con l’epidemia causata dalle zanzare Aedes aegypti. C’è stato un aumento del 600% di diagnosi confermate da inizio anno. Si tratta della “Dengue”, una malattia virale acuta trasmessa all’uomo dalla puntura della zanzara infetta. Questo male ogni anno uccide migliaia di persone.

Un aumento vertiginoso quest’anno, l’Osservatorio epidemiologico del Comune di Rio ha comunicato che nella nona settimana del 2023 sono stati confermati 189 pazienti, rispetto ai 27 dell’anno scorso, dello stesso periodo.

Per via degli aumenti, l’amministrazione comunale sta “monitorando” alcune aree della città, in particolar modo la zona ovest in cui si sono registrati il maggior numero di contagiati.

L’organizzazione panamericana della sanità ha fatto sapere che vi sono in tutto 158.310 contagiati registrati (Fonte: ansa.it).

(Foto di repertorio)

AO