Brasile: allarme squali, una 15 enne perde un braccio

Nel nord-est del Brasile, nella regione di Pernambuco, è allarme squalo da due settimane. Nella giornata di ieri, una ragazza di 15 anni è sopravvissuta a un attacco, ma ha perso una parte del braccio e i medici hanno dovuto amputare il resto. La ragazza è fuori pericolo e le sue condizioni sono stabili.

Sempre sulla stessa spiaggia il giorno prima, un 14 enne è stato morso, sempre da uno squalo, perdendo la gamba destra. “Riprenderemo il comitato di monitoraggio degli incidenti con gli squali, chiameremo le università” le parole della governatrice di Pernambuco, Raquel Lyra.

In alcune spiagge del Pernambuco, è vietata la balneazione, e in altre si consiglia di entrare in mare con prudenza. Due settimane fa, un surfista è stato ferito da uno squalo su una spiaggia di Olinda (Fonte: ansa.it).

AO