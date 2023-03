Difesa. Guidonia, Mattarella: profonda commozione in tutto il Pese

(DIRE) Roma, 7 Marzo – “Il tragico incidente aereo in cui hanno perso la vita il Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano e il Maggiore Marco Meneghello, mentre erano impegnati in attività di volo, ha destato profonda commozione in tutto il Paese”.

Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato dal Quirinale al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. “In questa triste circostanza – aggiunge il capo dello Stato – voglia rendersi interprete presso l’Aeronautica Militare e le famiglie dei due ufficiali dei miei sentimenti di cordoglio, solidarietà e intensa partecipazione al dolore dei congiunti”. (Mar/ Dire) 17:24 07-03-23