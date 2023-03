Torino: un arresto per droga e tre esercizi commerciali chiusi al pubblico

Controlli nel quartiere Barriera di Milano

Gli agenti del Commissariato di P.S. Barriera di Milano, con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, dei motociclisti delle Pegaso dell’UPGSP e dell’unità cinofila della Polizia di Stato, del personale della Polizia Municipale, dell’ASL e dell’Ispettorato del Lavoro di Torino, hanno effettuato dei controlli straordinari del territorio concentrandosi nell’area di Corso Giulio Cesare, Corso Palermo e zone limitrofe.

Nel corso dell’attività sono stati controllati numerosi esercizi commerciali del quartiere. In Corso Giulio Cesare un minimarket è stato chiuso al pubblico, fino al ripristino delle condizioni di norma, per le precarie condizioni igienico sanitarie al suo interno e per avere in esposizione della merce scaduta, tra cui alimenti per la prima infanzia; in un kebab/pizzeria sono state accertate da personale dell’ASL una serie di irregolarità tecniche relative alle strumentazioni di lavoro, mentre la Polizia Municipale ha elevato una sanzione di 173 euro a causa della presenza di una postazione esterna non autorizzata.

Infine, a seguito dei controlli effettuati tre panetterie sono state chiuse per impiego irregolare di manodopera e/o assenza del Documento unico di Valutazione del Rischio.

Il controllo ha permesso di identificare complessivamente 81 persone. Tra queste, un cittadino nigeriano di 32 anni è stato tratto in arresto poiché gravemente indiziato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: durante il controllo, esteso alla sua abitazione, sono state infatti rinvenute e sequestrate 20 dosi di crack e una modica quantità di hashish, oltre alla somma di 1700 euro suddivise in banconote da piccolo taglio, verosimilmente provento di attività illecita.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.

Infine in Piazza Respighi, grazie al fiuto di Iron, dell’unità cinofila dell’UPGSP, sono stati rinvenute e sequestrate a carico di ignoti tre dosi di hashish. I servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato volti alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti continueranno senza sosta.