DDL Anziani. Lega: nostre proposte improntate sul benessere della persona

(DIRE) Roma, 8 Mar. – “Siamo soddisfatti dell’approvazione di un provvedimento al quale abbiamo contribuito con proposte per migliorare i servizi di assistenza, partendo dalle esigenze delle persone anziane e delle loro famiglie.

Oltre a semplificare e aggiornare i criteri per individuare i soggetti pubblici e privati che si occupano di assistenza degli anziani non autosufficienti, introduciamo un sistema di monitoraggio per valutare le loro l’attività, affinché possano garantire qualità e sicurezza. Importante in questo senso il nostro emendamento volto ad introdurre i circuiti di videosorveglianza tra i criteri di valutazione dei servizi erogati dalle strutture pubbliche e private, come case di riposo e centri diurni.

Prevediamo inoltre la possibilità di servirsi della rete delle farmacie territoriali nella promozione di interventi di sanità preventiva a domicilio, in sinergia con gli erogatori dei servizi socio-sanitari. Nostro principio guida, che il governo condividerà pienamente nell’esercizio della delega, è garantire alla popolazione anziana il diritto alla continuità di vita, anche nelle cure presso il proprio domicilio, erogando servizi improntati sul benessere della persona”.

Così in una nota Maria Cristina Cantù, senatrice della Lega e vicepresidente della commissione Sanità, a margine dell'approvazione del ddl deleghe al governo sulle politiche in favore delle persone anziane.