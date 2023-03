DDL Anziani. Zaffini (FdI): ok a provvedimento senza nessun voto contrario

(DIRE) Roma, 8 mar. – “Via libera al DDL Anziani. Senza nessun voto contrario è stato approvato il disegno di legge delega che ha l’obiettivo di ridisegnare il sistema di assistenza nazionale nei confronti delle persone fragili e anziane per adeguare il sistema di welfare italiano ai nuovi bisogni sociali e, soprattutto, per mettere le famiglie in condizione di affrontare con maggiore serenità il carico assistenziale e gli inevitabili costi che comporta una persona anziana o anziana non autosufficiente.

Ne esprime soddisfazione il Senatore Zaffini relatore del provvedimento è presidente della X commissione sanità e lavoro del Senato, che evidenzia due elementi definiti rivoluzionari del testo: la deistituzionalizzazione dell’anziano e la sua ripresa di centralità nel suo percorso assistenziale e di invecchiamento attivo”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Franco Zaffini, presidente della Commissione Sanitá. (Vid/ Dire) 20:24 08-03-23